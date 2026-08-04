Desfiles escolares tomarán el centro paceño: Conozca las rutas alternas

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) informó que la vía principal del Prado de la ciudad de La Paz será cerrada este martes 4 de agosto debido a la realización de desfiles escolares por las fiestas patrias.

“Con motivo de la actividad autorizada, la avenida Mariscal Santa Cruz y la avenida 16 de Julio permanecerán temporalmente cerradas al tránsito vehicular, de acuerdo con los horarios establecidos en el permiso correspondiente”, refiere el comunicado municipal.

La ruta permanecerá cerrada desde las 07.30 hasta las 18.00. La Alcaldía paceña recomendó a la población planificar con anticipación sus recorridos por el centro de la ciudad.

En ese sentido, el municipio informó que estarán habilitadas varias rutas alternas, entre ellas las calles Cañada Strongest, Potosí, Camacho, Loayza y Bueno.

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