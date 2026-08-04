Héctor Huanca asume la Cancillería: este es el perfil del nuevo ministro

Héctor Francisco Huanca Gutiérrez fue posesionado la noche de este lunes como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, en reemplazo de Fernando Aramayo.

¿Quién es Huanca?

La nueva autoridad de Estado nació el 29 de enero de 1962 en La Paz y, antes de asumir sus nuevas funciones, se desempeñó como viceministro de Gestión Consular e Institucional dentro de la Cancillería desde fines de noviembre de 2025.

Huanca es abogado, titulado de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en 2000, y cuenta con un diplomado en Ciencias Penales de la UMSA y la Universidad de La Habana.

Cuenta con 15 años de experiencia en la Defensoría del Pueblo de Bolivia, donde trabajó en la resolución de conflictos vinculados con poblaciones vulnerables, pueblos indígenas originarios, población LGBT y mujeres.

El nuevo canciller está casado y tiene una hija.

Fuente: ABI.

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