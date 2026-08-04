Identifican a sospechosos tras operativos en municipios fronterizos cruceños

Las unidades de inteligencia ya tienen plenamente identificadas a varias personas presuntamente vinculadas a hechos delictivos recientes en la región fronteriza de Santa Cruz con Brasil, de acuerdo a lo que indica el Cnel. Juan Carlos Revollo Arteaga, subcomandante departamental de Santa Cruz. En este sentido, también remarcó que "nos hemos constituido aquí a Ascensión de la Frontera con un contingente policial para ejecutar el operativo Halcón".

Trabajo binacional sin presencia extranjera

A pesar del despliegue en los municipios colindantes, las autoridades aclararon que no existen efectivos de Brasil físicamente en el territorio nacional, manteniéndose únicamente una coordinación remota.

"Presencia física de alguna unidad especializada de la policía de Brasil no tenemos, eso se maneja a nivel de conexión por otro tipo de vías", precisó la autoridad policial.

Las intervenciones estratégicas comenzaron con resultados en San Ignacio de Velasco antes de extenderse a otras poblaciones fronterizas. En estas acciones iniciales, el Cnel. Revollo indicó que los uniformados lograron la incautación de 60 paquetes de clorhidrato de cocaína mediante patrullajes sostenidos y controles estacionarios.

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