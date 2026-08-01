Familia de Lian pide ayuda para repatriar su cuerpo tras perder la batalla contra la leucemia

Lian luchó hasta el último momento contra la leucemia, una enfermedad que le fue diagnosticada en octubre de 2025 y que llevó a su familia a realizar todos los esfuerzos necesarios para conseguir que viajara a Brasil, donde recibiría tratamiento médico.

Sin embargo, pese a la esperanza y la lucha constante, el menor de 11 años falleció el pasado 27 de julio. Ahora, su familia enfrenta un nuevo desafío: lograr la repatriación de su cuerpo para poder trasladarlo hasta Yacuiba y darle una cristiana sepultura.

Los familiares necesitan reunir 25 mil bolivianos para cubrir los gastos del traslado desde Brasil, además del pasaje que permitirá llevar sus restos hasta su lugar de origen.

“Con el corazón roto venimos a pedir ayuda. Necesitamos 25 mil bolivianos para repatriar su cuerpo. También necesitamos dinero para su pasaje de Brasil a Yacuiba y ahí darle su sepultura”, expresó un familiar.

Liam es recordado como un niño amoroso y alegre, con grandes sueños a pesar de la enfermedad que enfrentó durante los últimos meses.

“Liam era un niño amoroso, alegre. Lo escuchábamos siempre decir que quería ser profesional en fútbol, pero lamentablemente no se va a poder”, agregó su familiar.

Las personas que deseen colaborar con la familia pueden comunicarse a los números: 780 04 055, 780 490 061 y 688 13 032.

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