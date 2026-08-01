Guardaparques de Bolivia piden reunión con el Presidente ante falta de pagos

En el marco del Día Mundial del Guardaparque, Marcos Uzquiano Howard, presidente de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac), denunció que atraviesan una severa crisis económica al señalar que “actualmente tenemos el adeudo por los refrigerios desde marzo a junio y otros pagos como subsidios de lactancia, entre otros”. De acuerdo a lo que indica, esta precaria situación laboral afecta directamente a quienes arriesgan sus vidas a diario para proteger la rica biodiversidad del territorio nacional.

Negociaciones estancadas

A pesar de mantener reuniones con distintas autoridades ministeriales, el sector asegura no haber obtenido soluciones concretas respecto a sus demandas.

Según explicó Uzquizano, “ya lo hemos conversado con las instituciones matrices, con ministros y viceministros, todos manifiestan tener la predisposición, pero nosotros queremos conversar estos asuntos con el señor presidente porque aquí depende de una voluntad política”.

Un pedido de audiencia histórica

Los trabajadores de conservación consideran urgente este acercamiento directo con la primera autoridad del estado para definir de manera transparente el futuro de sus demandas.

Sobre esta posibilidad, el representante remarcó que “quizás va a ser la primera y última vez que un presidente se va a sentar con los guardaparques de Bolivia, nunca lo ha hecho, esperamos que ese momento pueda ocurrir para que nos den solución”.

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