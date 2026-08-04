Si el baile es tu pasión y sueñas con demostrar tus habilidades en televisión, esta es la oportunidad que estabas esperando.
03/08/2026 22:33
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El escenario de La Gran Batalla abre sus puertas para encontrar nuevos talentos que quieran compartir su pasión por el baile y formar parte de una experiencia única.
Si tienes talento, energía y muchas ganas de brillar, prepara tu mejor presentación y demuestra todo lo que puedes hacer.
¿Cómo participar?
Solo debes enviar un video mostrando tu talento:
Además, debes incluir tus datos:
Envía tu material al número de WhatsApp: 78500902
Una oportunidad para cumplir tu sueño
No dejes pasar esta oportunidad de mostrar lo que sabes hacer y llegar al escenario de La Gran Batalla.
Tu esfuerzo, disciplina y talento pueden convertirse en el inicio de una gran historia.
Esperamos tu video. Queremos verte brillar.
Mira la programación en Red Uno Play