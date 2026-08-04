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La gran batalla

¿Bailas y sueñas con un gran escenario? La Gran Batalla tiene un lugar para ti

Si el baile es tu pasión y sueñas con demostrar tus habilidades en televisión, esta es la oportunidad que estabas esperando.

Red Uno de Bolivia

03/08/2026 22:33

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Tu talento puede ser el próximo en brillar en La Gran Batalla
Bolivia

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El escenario de La Gran Batalla abre sus puertas para encontrar nuevos talentos que quieran compartir su pasión por el baile y formar parte de una experiencia única.

Si tienes talento, energía y muchas ganas de brillar, prepara tu mejor presentación y demuestra todo lo que puedes hacer.

¿Cómo participar?

Solo debes enviar un video mostrando tu talento:

  •  Bailando de manera individual.
  •  O junto a tu grupo de baile.

Además, debes incluir tus datos:

  •  Nombre.
  •  Edad.
  •  Ciudad.

Envía tu material al número de WhatsApp: 78500902

Una oportunidad para cumplir tu sueño

No dejes pasar esta oportunidad de mostrar lo que sabes hacer y llegar al escenario de La Gran Batalla.

Tu esfuerzo, disciplina y talento pueden convertirse en el inicio de una gran historia.

Esperamos tu video. Queremos verte brillar.

Mira la programación en Red Uno Play

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