Carlos Marquina y Stetic Dance sorprenden con Chayanne, pero el jurado marca los detalles por pulir

La emoción y los nervios se apoderaron del escenario más grande de la televisión boliviana. En una noche decisiva de La Gran Batalla Superstars, dos grandes equipos llegaron dispuestos a dejarlo todo en busca de un importante beneficio dentro de la competencia.

La evaluación estuvo a cargo del jurado, que analizó cada detalle de las presentaciones: sincronización, interpretación, presencia escénica, creatividad y conexión con el público.

Stetic Dance apostó por un show lleno de elementos

El primer equipo en subir al escenario fue Carlos Marquina junto a la academia Stetic Dance, quienes presentaron una coreografía inspirada en el artista Chayanne con la canción “Torero”.

La propuesta incluyó elementos visuales como capas y una llamativa entrada en motocicleta, buscando reforzar el impacto del espectáculo y la construcción del personaje.

El jurado destacó la actitud, pero pidió mayor precisión

El jurado Tito Larenti resaltó la seguridad del equipo cuando logra concentrarse y destacó la energía característica de Stetic Dance.

“Lo que me gusta de ustedes es que cuando están concentrados se ve en sus rostros que saben lo que están haciendo. La energía de Stetic siempre está”, comentó.

Sin embargo, señaló algunos momentos donde faltó sincronización, especialmente durante el uso de elementos.

Sobre Carlos Marquina, destacó su interpretación, sonrisa y trabajo con la letra, aunque observó detalles en el cierre del lip sync.

Cambios visuales que fueron reconocidos

Por su parte, Elka Meyer valoró la evolución del equipo y los cambios realizados respecto a presentaciones anteriores.

“Me agrada que hayan modificado muchas cosas. El impacto visual fue distinto, estuvieron lindas las transiciones y eso me gustó”, expresó.

La jueza destacó el esfuerzo del grupo y la importancia de incorporar elementos dentro de la puesta en escena, aunque también coincidió en que hubo pequeños momentos de descoordinación.

La puesta en escena sorprendió a Quimey del Río

El jurado Quimey del Río resaltó el aspecto visual de la presentación y la incorporación de la motocicleta como parte del espectáculo.

“Me gustó cómo se veía visualmente y el tema de las capas. La entrada de la moto le agrega al espectáculo”, afirmó.

Aunque reconoció detalles por corregir, señaló que el personaje estuvo presente y que Carlos logró transmitir parte de la esencia trabajada anteriormente.

Gabriela Zegarra analiza el personaje de Carlos

La jurado Gabriela Zegarra también destacó la propuesta, pero observó algunos puntos relacionados con el personaje interpretado por Carlos.

Según explicó, en algunos momentos la búsqueda de una sonrisa hizo que se perdiera parte de la fuerza del personaje.

“El tema del personaje siento que al momento de pedirte la risa quitaste el hombre rudo, talvez hubieras combinado”, comentó.

A pesar de las observaciones, aseguró que no fue una mala presentación y reconoció el trabajo realizado.

Carlos Marquina valora la evaluación

Luego de escuchar las devoluciones, Carlos Marquina destacó que el equipo trabajó para presentar una versión renovada y agradeció que el jurado haya reconocido los cambios.

“Realmente valoro que nos hayan tomado en cuenta los cambios y la energía que pusimos. Me alegra que hayan notado eso”, expresó.

Una batalla donde cada detalle cuenta

Stetic Dance dejó sobre el escenario una presentación cargada de actitud, elementos visuales y compromiso. Aunque el jurado marcó aspectos para mejorar, el equipo demostró evolución y continúa en la lucha por conseguir el beneficio de la competencia.

En La Gran Batalla Superstars, cada paso, cada movimiento y cada detalle pueden definir el resultado final.

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