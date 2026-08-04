“Corazón Mágico” conquista el escenario: Idols Dance recibe elogios y nuevos desafíos del jurado

La gala de este lunes llegó a su cierre con una presentación cargada de sentimiento. En una noche donde los equipos dejaron todo en el escenario para conseguir un importante beneficio, fue el turno de Daniel Pesce junto a la academia Idols Dance, quienes presentaron una propuesta inspirada en el tema “Corazón Mágico” de Dyango.

La puesta en escena apostó por la interpretación, la conexión emocional y una historia que buscó transmitir el mensaje de la canción.

El jurado destacó la evolución de Daniel

El primero en evaluar fue Quimey del Río, quien reconoció el trabajo realizado y aseguró que el equipo mantuvo la línea de su anterior presentación.

“Muy buen trabajo, creo que han mantenido la idea de la anterior presentación. Daniel, siento que mantuviste la fisicalidad y por ese lado muy bien”, señaló.

Sin embargo, recomendó incorporar más momentos teatrales y permitir que el artista disfrute más la canción.

“Faltaría teatralizar y agregar momentos donde se disfruta de la canción, pero en general han hecho un gran trabajo. La letra estaba, no hubo errores”, destacó.

Idols Dance muestra confianza sobre el escenario

Por su parte, Elka Meyer resaltó la seguridad con la que ingresó el equipo y la evolución que ha mostrado durante la competencia.

“Me gusta la sensación de tranquilidad y confianza. Los hemos visto crecer, me gusta que entren en confianza con su trabajo”, expresó.

La jueza valoró que la presentación haya contado una historia y destacó el riesgo asumido por el grupo.

Aunque mencionó pequeños detalles de coordinación, consideró que fue una presentación positiva.

Gabriela Zegarra destaca el potencial artístico de Daniel

La jurado Gabriela Zegarra recordó que en anteriores presentaciones ya había señalado la mejora de Daniel y afirmó que continúa mostrando avances.

“Sabemos que llevas un gran artista por dentro. Me gusta cómo lo has trabajado, fue todo positivo”, comentó.

También observó algunos detalles en el desempeño del equipo, principalmente momentos donde algunos integrantes se adelantaron en la coreografía.

Tito Larenti resalta la nueva seguridad del cantante

El jurado Tito Larenti destacó el cambio mostrado por Daniel Pesce durante la competencia.

“Daniel, seguridad hay. Se te ve diferente y distinto”, afirmó.

Además, reconoció que el participante tomó en cuenta observaciones realizadas anteriormente y las aplicó en esta nueva presentación.

Sobre el equipo, señaló algunos aspectos a corregir, aunque valoró el trabajo realizado.

Daniel Pesce reconoce el esfuerzo detrás de la presentación

Tras recibir la devolución del jurado, Daniel destacó el trabajo que existe detrás de cada puesta en escena y aseguró que el equipo continúa aprendiendo.

“Sabemos que se puede seguir creciendo. Pareciera que es fácil, pero es bastante difícil coordinar tantas cosas, son horas y horas de estudiar”, manifestó.

Un cierre con emoción y crecimiento

Con esta presentación, Daniel Pesce e Idols Dance cerraron una gala marcada por la exigencia, la creatividad y la búsqueda constante de mejorar.

El jurado reconoció el avance del equipo y dejó nuevos desafíos para seguir fortaleciendo la interpretación, la coordinación y la conexión con el escenario.

En La Gran Batalla Superstars, cada presentación puede ser decisiva y cada detalle cuenta para acercarse al objetivo final.

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