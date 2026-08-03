La pista vuelve a encenderse con una nueva batalla que promete emociones al límite. Esta noche, Carlos Marquina & Stetic Dance se enfrentarán a Daniel Pesce & Idols Dance en un duelo donde cada movimiento será clave para conseguir una importante ventaja dentro de la competencia.

Ambos equipos llegarán preparados para dejarlo todo sobre el escenario, demostrar su talento y luchar por un beneficio que puede marcar la diferencia en esta etapa del programa.

Una competencia cada vez más exigente

La recta final está cada vez más cerca y son pocos los equipos que lograron mantenerse en carrera después de superar intensas pruebas donde la creatividad, la disciplina y la capacidad de sorprender al público fueron fundamentales.

Los famosos y sus academias de baile continúan enfrentando nuevos desafíos bajo la mirada del jurado y el apoyo de los espectadores, quienes también tienen un papel importante en esta emocionante competencia.

Talento, pasión y mucho ritmo en una noche decisiva

Cada presentación será una oportunidad para demostrar quién tiene la mejor preparación, la mayor conexión con el escenario y la fuerza necesaria para seguir avanzando.

La música, la energía y la emoción serán protagonistas de una noche donde cualquier detalle puede cambiar el resultado.

No te pierdas el desafío

Conéctate esta noche a la señal de Red Uno .

. 20:45 horas

Apoya a tu equipo favorito y descubre quién logrará quedarse con el esperado beneficio.

La batalla está servida… y solo un equipo podrá celebrar la victoria.

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