Gestora Pública suspende atención en Caranavi por fiestas patronales

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó la suspensión temporal de la atención en su agencia de Caranavi debido al feriado por las fiestas patronales de la "Virgen de las Nieves", en cumplimiento de la Ley Municipal N° 12/2026.

De acuerdo con el comunicado, la atención al público para jubilados, derechohabientes, asegurados y la población en general estará suspendida los días martes 4 y miércoles 5 de agosto de 2026.

La institución indicó que los servicios en la agencia de Caranavi se reanudarán el lunes 10 de agosto, retomando los horarios habituales de atención.

Asimismo, recordó que las consultas y el seguimiento de trámites podrán realizarse a través de la línea gratuita 800 10 1610 durante el periodo de suspensión.

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