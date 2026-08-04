En medio del dolor por la muerte del médico veterinario, Luis Dagner Parada, su padre pidió a las autoridades esclarecer el caso y evitar que el hecho quede impune, como asegura que ocurrió con otros asesinatos registrados en la región.

“Si no paramos esta situación, entonces esto va a seguir. Este es un pueblo pacífico. Antes no se vio esto que se está viviendo ahora”, manifestó durante el velorio de su hijo.

El familiar expresó su preocupación por el incremento de la violencia en la zona y solicitó una investigación exhaustiva por parte de la Policía y del Ministerio Público.

“Pedirles a las autoridades tanto de acá de la provincia, la Policía departamental y por qué no decir nacional, que se investigue y que de una vez se pare esta situación”, señaló.

Asimismo, convocó a la población a mantenerse unida para exigir seguridad y justicia. “No dejemos que haya otro cadáver. San Ignacio siempre fue un pueblo culto y pacífico, y ahora se está viviendo esta situación”, afirmó.

El ataque ocurrió en plena vía pública

Luis Dagner Parada, de 40 años, fue asesinado a balazos la tarde del domingo 2 de agosto en el municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con los reportes policiales, el ataque ocurrió cerca de las 17:30 en la intersección de las calles Chiquitos y Bolívar, donde la víctima atendía un negocio de venta de pollo que administraba como actividad complementaria a su profesión de veterinario.

Según las investigaciones preliminares, dos hombres armados llegaron en motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra Parada Saavedra antes de darse a la fuga.

La autopsia médico-legal estableció que la víctima recibió 22 impactos de bala de un arma calibre 9 milímetros.

Policía investiga posible vínculo con grupos criminales

El Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz informó que una de las hipótesis investigativas apunta a una posible relación con disputas entre organizaciones criminales transnacionales que operan en la región fronteriza con Brasil.

Las pesquisas buscan determinar si el hecho guarda relación con la presencia y actividades de grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, mencionados en investigaciones recientes sobre hechos violentos registrados en el este del país.

Refuerzan operativos en la región

Tras el crimen, la Policía reforzó los operativos y el despliegue de efectivos en la zona fronteriza, mientras continúan las labores de inteligencia para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del asesinato.



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