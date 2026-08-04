Santa Cruz vivirá una semana marcada por condiciones meteorológicas cambiantes, con temperaturas elevadas, vientos intensos del norte, lluvias aisladas y el ingreso de un frente frío durante la noche del domingo, de acuerdo con el Reporte Meteorológico N.º 264 elaborado por el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

El informe, vigente del 3 al 9 de agosto, advierte que los vientos del norte favorecerán un ascenso sostenido de las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo el jueves, con registros de hasta 37 grados centígrados en la Chiquitania, 36°C en la Cordillera, 32°C en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado y 29°C en los Valles cruceños.

A lo largo de la semana también se prevén lluvias de baja intensidad e inestables en diferentes regiones del departamento. Sin embargo, el cambio más importante llegará la noche del domingo 9 de agosto, cuando se espera el ingreso de un frente frío de leve intensidad acompañado de precipitaciones moderadas, lo que provocará un descenso generalizado de las temperaturas.

El reporte también alerta sobre la fuerza de los vientos. En Andrés Ibáñez, el Norte Integrado y la Chiquitania se pronostican ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora, principalmente entre el jueves y el sábado, mientras que en la Cordillera podrían alcanzar los 60 km/h y en los Valles cruceños superar los 50 km/h.

Estas condiciones incrementan el riesgo de incendios forestales, especialmente en la Chiquitania, donde la combinación de calor extremo, baja humedad y fuertes ráfagas podría favorecer la rápida propagación del fuego.

En cuanto al comportamiento del clima por regiones, Andrés Ibáñez y el Norte Integrado registrarán temperaturas entre 18°C y 32°C, con lluvias previstas para martes, miércoles y domingo. Los Valles cruceños oscilarán entre 8°C y 29°C, con probabilidad de precipitaciones el viernes y el domingo. La Cordillera tendrá mínimas de 12°C y máximas de 36°C, mientras que la Chiquitania alcanzará los 37°C, con posibilidad de lluvias el martes.

El reporte coincide con las recientes advertencias internacionales sobre el comportamiento del clima. En días pasados, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre la intensificación del fenómeno de El Niño y sus efectos en el incremento de las temperaturas extremas y los eventos climáticos severos a nivel mundial.

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