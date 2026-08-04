Alejandra Bonifaz asume como nueva viceministra de Educación Alternativa y Especial

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, posesionó este lunes a Alejandra Bonifaz Beller como nueva viceministra de Educación Alternativa y Especial, cargo que hasta la fecha era ejercido de manera interina por Sergio Caballero Vidal.

Durante el acto de posesión, la autoridad destacó la importancia de esta área educativa para garantizar el acceso a la educación de sectores históricamente excluidos y reafirmó el compromiso del Estado con una enseñanza inclusiva y equitativa.

“La Educación Alternativa y Especial es el espacio donde se refleja con mayor claridad el compromiso con la equidad, la diversidad y la dignidad de cada persona. Es allí donde el Estado garantiza que nadie quede al margen del derecho a aprender, crecer y aportar al desarrollo de Bolivia”, afirmó Sanjinés.

En la ceremonia también participaron el viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel Castillo; la viceministra de Educación Superior de Formación Profesional, Ana Cárdenas Angulo, además de otras autoridades e invitados.

Compromiso con la inclusión educativa

Tras asumir el cargo, Bonifaz resaltó que el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial tiene una labor orientada a ampliar oportunidades para quienes interrumpieron su formación académica y para las personas con discapacidad o con talento extraordinario.

“Este Viceministerio tiene una misión profundamente humana: abrir oportunidades educativas para quienes, por distintas circunstancias, vieron interrumpida su trayectoria educativa; garantizar una educación pertinente, inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad y para estudiantes con talento extraordinario”, señaló.

Asimismo, convocó a las familias, maestros, organizaciones sociales, sector privado, organismos de cooperación internacional y a la sociedad en general a sumar esfuerzos para fortalecer la educación en el país.

Amplia trayectoria internacional

Alejandra Bonifaz es licenciada en Educación Primaria y Economía, además de contar con una maestría en Desarrollo Educativo Internacional. Posee más de dos décadas de experiencia en educación alternativa, educación inclusiva, fortalecimiento de sistemas educativos y programas dirigidos a jóvenes.

A lo largo de su trayectoria profesional lideró iniciativas de cooperación internacional en África, Asia y América Latina, trabajando junto a gobiernos, organismos internacionales y actores locales para ampliar el acceso a la educación de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

También cuenta con experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas, gestión de alianzas estratégicas, movilización de recursos y fortalecimiento institucional. Su trabajo técnico se desarrolló en más de 15 países, impulsando modelos de educación alternativa, formación laboral juvenil, inclusión y resiliencia educativa.

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