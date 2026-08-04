Sucre es la única capital constitucional de Bolivia: esto dice la historia

En el marco de la conmemoración del aniversario de la independencia de Bolivia, resurge el debate sobre la capitalidad del país y la diferencia entre capital constitucional y sede de Gobierno.

La ciudad de Sucre, antigua Chuquisaca, es reconocida como la capital constitucional porque en ese territorio se desarrollaron los hechos fundamentales que dieron origen al Estado boliviano.

El 6 de agosto de 1825, en la histórica Casa de la Libertad, se firmó el Acta de la Independencia, mediante la cual las provincias del Alto Perú proclamaron la creación de Bolivia como nación soberana.

Durante la etapa colonial, Chuquisaca también fue un importante centro político y administrativo al ser sede de la Real Audiencia de Charcas, una de las instituciones más relevantes del dominio español en la región.

Con el nacimiento de la República, la ciudad mantuvo su importancia política y posteriormente adoptó el nombre de Sucre en homenaje al Mariscal Antonio José de Sucre, uno de los principales líderes de la independencia.

Una ley de 1839 reconoció oficialmente a Sucre como capital

La capitalidad de Sucre tiene respaldo legal desde el siglo XIX. El 12 de julio de 1839, el Congreso General Constituyente y el presidente provisional José Miguel de Velasco aprobaron la ley que declaró oficialmente a Chuquisaca como Capital de la República y estableció que desde entonces se denomine Ciudad de Sucre.

La norma señalaba en su artículo primero: “La ciudad de Chuquisaca es la Capital de la República, y conforme a la ley de 11 de agosto de 1826 se llamará en adelante la Ciudad Sucre”.

Esta disposición consolidó el carácter oficial de Sucre como centro político del Estado boliviano.

La Constitución reconoce a Sucre como capital del país

El reconocimiento jurídico actual se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado, que en su artículo 6 señala que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos, y establece a Sucre como capital constitucional del país.

Además, Sucre es la sede del Órgano Judicial, donde funcionan instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura.

La Paz es sede de Gobierno desde la Guerra Federal de 1899

Aunque Sucre conserva la condición de capital constitucional, La Paz asumió el rol de sede política y administrativa del Estado después de la Guerra Federal de 1898-1899.

Este conflicto enfrentó a los conservadores, vinculados al sur del país, y a los liberales, con fuerte presencia en La Paz, por el control político del Estado y la discusión sobre la ubicación del poder nacional.

Tras la victoria del movimiento liberal, los poderes Ejecutivo y Legislativo trasladaron sus actividades a La Paz, que desde entonces se convirtió en la sede de Gobierno.

Sin embargo, este traslado no modificó legalmente la capitalidad de Sucre.

Diferencia entre capital y sede de Gobierno

La organización institucional del país mantiene una diferencia histórica:

Sucre: es la capital constitucional de Bolivia, donde nació la República, se firmó el Acta de Independencia y funciona el Órgano Judicial.

La Paz: es la sede de Gobierno, donde actualmente funcionan el Órgano Ejecutivo, ministerios y la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Por ello, la expresión “dos capitales” genera debate, ya que históricamente y jurídicamente Bolivia reconoce a Sucre como capital, mientras que La Paz concentra las funciones administrativas del Gobierno nacional.

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