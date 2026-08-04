Analista: Cambio de gabinete "no representa un cambio significativo" en el Gobierno

El analista político, Franklin Pareja, afirmó que la reestructuración del gabinete ministerial anunciada por el presidente Rodrigo Paz no representa un cambio de fondo, ya que la mayor parte de las autoridades continúa en funciones.

Sin cambios significativos

Según el analista, el Ejecutivo mantiene cerca del 80% de su gabinete, por lo que la responsabilidad ahora será demostrar resultados con el mismo equipo.

"No ha habido un cambio significativo, casi nada", sostuvo al evaluar la renovación ministerial.

Pareja señaló que el único cambio real fue la designación de Héctor Huanca como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, mientras que Fernando Aramayo pasó de la Cancillería al Ministerio de la Presidencia, cargo para el que, dijo, goza de la máxima confianza del mandatario.

Errores del pasado

El analista también consideró que el Gobierno enfrenta una crisis política, económica y social que exige mayor liderazgo y decisiones concretas. A su juicio, ya no basta con atribuir las dificultades a la gestión anterior, pues la administración está próxima a cumplir un año.

Asimismo, cuestionó la eliminación del Ministerio de Planificación y su fusión con otra cartera, aunque señaló que más allá de la estructura institucional, lo importante será que el Gobierno cuente con una estrategia clara para enfrentar la crisis.

"No podemos esperar cosas distintas porque tenemos exactamente el mismo staff. Ojalá cambie la actitud y la determinación", sostuvo Pareja.

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