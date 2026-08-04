El jefe de la Unidad de Meteorología y Climatología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Enrique Peñarrieta, informó que Bolivia ya se encuentra bajo la influencia del fenómeno de El Niño, que actualmente tiene una intensidad moderada, pero que podría alcanzar la categoría de "muy fuerte" entre octubre y diciembre de este año.

¿Cómo nace este fenómeno?

El especialista explicó que el fenómeno se origina por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico y el debilitamiento de los vientos alisios, lo que altera los patrones climáticos a escala global. Indicó que la anomalía de la temperatura superficial del mar ya llegó a 1,5 grados Celsius, superando ampliamente el umbral de 0,5 grados que marca el inicio del evento.

Peñarrieta señaló que las proyecciones muestran un comportamiento heterogéneo en Bolivia. Mientras el altiplano, los valles y parte del Chaco enfrentarán déficit de lluvias y mayor riesgo de sequías, en sectores de la Chiquitanía, las llanuras y la Amazonía podrían registrarse precipitaciones intensas e inundaciones.

"Para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre vamos a tener la presencia de un Niño muy fuerte", explicó la autoridad, al advertir que ese será el periodo de mayor impacto.

¿Cuánto durará y qué consecuencias tendrá en Bolivia?

El experto indicó que el fenómeno se mantendría durante el primer semestre de 2027, aunque con una intensidad decreciente, por lo que recomendó a las autoridades y a los sectores productivos adoptar medidas preventivas.

Entre las acciones sugeridas están adecuar los calendarios de siembra, almacenar agua para consumo humano y animal, construir reservorios y limpiar cauces y zonas propensas a inundaciones para reducir los efectos del evento climático.

"Sí deberíamos tomar acción de prevención y no esperar la atención después del evento", enfatizó Peñarrieta.

El Senamhi recordó que Bolivia ya experimentó episodios similares durante los fenómenos de El Niño de 1997-1998 y 2015-2016, que ocasionaron importantes pérdidas económicas, sequías e inundaciones en diferentes regiones del país.

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