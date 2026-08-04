ABC anuncia ajustes en corte de la vía nueva Cochabamba–Santa Cruz y destaca avances en trabajos

El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Manuel Torrico, informó que el primer día de cierre programado en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz concluyó de manera satisfactoria y anunció que se evalúan nuevos horarios de restricción para continuar con los trabajos de mantenimiento.

“Fue el primer día de corte de vía. El trabajo fue exitoso y se realizó de acuerdo a lo planificado. Hemos intervenido cuatro frentes independientes, se trabajó en plataforma y también con microempresas en labores complementarias”, explicó.

La autoridad indicó que los trabajos continuarán con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad del tramo considerado uno de los más críticos del departamento de Cochabamba.

Corte vial se mantiene de 07:00 a 19:00

Torrico confirmó que la restricción vehicular continuará durante esta jornada programada, desde las 07:00 hasta las 19:00 horas, en el sector comprendido entre el retén de Colomi (kilómetro 85) y el retén de Padresama (kilómetro 150).

“Hoy estamos próximos a salir a realizar el trabajo. Esperamos avanzar mucho más”, señaló.

La ABC estableció estos cierres temporales para permitir el ingreso de maquinaria y personal técnico encargado de ejecutar obras de conservación vial.

Analizan reducir las horas de restricción

El gerente regional explicó que, tras evaluar los avances y las necesidades del tramo, la próxima semana podrían plantearse nuevos horarios de cierre con menor afectación para los usuarios.

“Tal vez un día con menos restricción de la franja horaria. Hemos ido pensando en un horario de 08:00 a 16:00 o de 09:00 a 16:00 horas, una vez a la semana”, adelantó.

Torrico señaló que la ABC busca equilibrar la ejecución de obras con la necesidad de garantizar la circulación de vehículos por una de las rutas más importantes del país.

Trabajos buscan prevenir daños por la época de lluvias

El gerente regional mencionó que la intervención se realiza contra el tiempo debido a la proximidad de la temporada de lluvias, periodo en el que aumentan los riesgos de deterioro y afectaciones en la carretera.

“Estamos trabajando a contrarreloj porque sabemos que estamos a un par de meses de la época de lluvias y es ahora cuando se tienen que realizar las intervenciones para dar seguridad y transitabilidad”, afirmó.

Según Torrico, el tramo entre Cochabamba y Santa Cruz presenta una alta complejidad por factores geológicos y climatológicos, por lo que requiere una atención permanente.

ABC ejecuta bacheos, drenajes y rehabilitación de sectores críticos

Los trabajos contemplan bacheo con mezcla asfáltica, reconformación de plataformas, empedrado, limpieza de cunetas y mantenimiento de sistemas de alcantarillado.

Torrico informó que también se gestionaron recursos para ejecutar obras de rehabilitación profunda en sectores donde la carretera requiere una intervención mayor.

“Hemos identificado al menos tres sectores donde se necesita hacer una rehabilitación completa de la capa base. En algunos casos será con pavimento rígido y en otros con pavimento flexible. Pretendemos darle una mejor cara a este tramo”, explicó.

Tramo Locotal–Villa Tunari es considerado crítico

La ABC señaló que las intervenciones se concentran principalmente en el tramo Locotal–Villa Tunari, correspondiente a la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz, debido a sus condiciones geográficas y al desgaste de la plataforma vial.

La entidad recomendó a los conductores planificar sus viajes, respetar la señalización instalada y tomar precauciones durante los horarios de intervención.

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