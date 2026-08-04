Los nueve gobernadores del país confirmaron su participación en la reunión convocada para este 5 de agosto en la ciudad de Sucre, donde autoridades nacionales y departamentales debatirán propuestas relacionadas con la distribución y captación de recursos, entre ellas la iniciativa conocida como el 50/50.

El director de Gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Juan Carlos Astroña, informó que todas las autoridades departamentales asistirán al encuentro junto con sus equipos técnicos.

“Ya han confirmado prácticamente todos. Entonces, van a estar aquí, en nuestra casa, en nuestra Gobernación. Tendremos la reunión el 5 de agosto, desde las 16:00, y esperemos que, hacia las ocho de la noche, Bolivia esté enterándose de grandes noticias”, señaló.

Gobierno plantea un debate sobre el futuro de las regiones

El presidente Rodrigo Paz reiteró que la discusión sobre el 50/50 va más allá de una simple redistribución de recursos y apunta a una transformación de la estructura estatal desde las regiones.

Según el mandatario, el objetivo es avanzar hacia una visión de mediano y largo plazo que permita fortalecer a los gobiernos subnacionales y superar las limitaciones de un modelo centralista.

Santa Cruz llegará con una propuesta para “hacer realidad” el 50/50

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, confirmó su asistencia al encuentro y aseguró que defenderá con firmeza la propuesta impulsada por su departamento.

A través de sus redes sociales, afirmó que llegará a Sucre con argumentos técnicos, datos oficiales, propuestas jurídicas y una estrategia para concretar la distribución equitativa de recursos.

Velasco sostuvo que la región cruceña buscará que sus planteamientos sean considerados dentro del debate nacional y expresó confianza en alcanzar resultados favorables para las regiones.

Cochabamba propondrá la creación de un nuevo fondo regional

Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, también confirmó su participación en la reunión y adelantó que presentará una propuesta alternativa para fortalecer las finanzas departamentales.

Explicó que planteará la creación de un nuevo fondo para las regiones, financiado con recursos provenientes de los impuestos que recauda el Estado central.

“Vamos a plantearle al Gobierno la creación de un nuevo fondo para los departamentos, considerando diferentes indicadores sociales, económicos, productivos y de pobreza”, señaló.

Loza indicó además que su propuesta busca revisar la distribución de recursos y poner fin a las delegaciones económicas hacia las gobernaciones. Asimismo, sostuvo que el debate sobre el 50/50 no debe estar condicionado a la aprobación de otras normas económicas ni a modificaciones constitucionales.

Expectativa por los acuerdos

La reunión del 5 de agosto genera expectativa debido a que reunirá por primera vez a los nueve gobernadores y al Gobierno nacional para discutir mecanismos que permitan fortalecer las finanzas regionales y redefinir la relación económica entre el nivel central y las entidades territoriales.

Las conclusiones del encuentro podrían marcar el inicio de una nueva etapa de negociación sobre la distribución de recursos y el fortalecimiento de las autonomías departamentales.

Mira la programación en Red Uno Play