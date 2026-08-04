Un contingente de la Policía Boliviana partió la mañana de este martes desde Ascensión de la Frontera con destino a dos puntos considerados críticos por los grupos de inteligencia, donde se intensificarán los operativos para localizar y capturar a sicarios presuntamente vinculados al crimen organizado.

El despliegue forma parte del Plan de Operaciones “Halcón”, que contempla la movilización de grupos élite y tácticos, además de la instalación de dispositivos estacionarios de control y patrullajes permanentes en el tramo comprendido entre Ascensión de la Frontera y Las Petas.

Un equipo periodístico del programa El Mañanero de Red Uno acompaña el operativo y registra el desplazamiento de los efectivos policiales hacia las zonas estratégicas definidas por Inteligencia.

El subcomandante departamental de la Policía, Juan Carlos Revollo, informó que el operativo busca consolidar una presencia policial sostenida en sectores considerados de alta importancia para la seguridad.

“Estamos dando cumplimiento al Plan de Operaciones Halcón y se están desplazando efectivos policiales a dos sectores donde se van a realizar trabajos de patrullajes sostenibles, ubicación de puntos estratégicos y críticos. Asimismo, se van a realizar dispositivos estacionarios de control estáticos en toda esa área que comprende Ascensión de la Frontera hasta Las Petas”, señaló la autoridad policial.

Revollo confirmó que los dos puntos fueron identificados por los equipos de Inteligencia tras el análisis de los antecedentes registrados en la región fronteriza, donde en los últimos días se reforzaron las investigaciones por hechos vinculados al crimen organizado.

Consultado sobre si el objetivo es desarticular las bandas criminales que operan en la zona, la autoridad respondió de manera afirmativa.

“Sí, de acuerdo a los antecedentes que se han suscitado en este sector, estamos desplegando personal policial para que haya presencia policial”, afirmó.

Con este despliegue, la Policía busca fortalecer los controles en la frontera, incrementar la vigilancia en sectores estratégicos y estrechar el cerco sobre los presuntos sicarios y organizaciones criminales que operan en esta región del departamento.

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