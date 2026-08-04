Más de 300 focos de calor en Bolivia mantienen la alerta por incendios forestales

Bolivia volvió a elevar la alerta ambiental tras registrarse 309 focos de calor en las últimas 24 horas, según el monitoreo nacional correspondiente a este martes 4 de agosto.

La cifra representa un incremento respecto a la jornada anterior, cuando se reportaron 79 focos de calor, situación que mantiene en vigilancia permanente a las autoridades encargadas de la prevención y control de incendios forestales.

Aunque estos registros no significan necesariamente la existencia de incendios activos, las condiciones climáticas actuales continúan generando preocupación debido a la combinación de altas temperaturas, fuertes vientos y vegetación seca.

Santa Cruz concentra la mayor cantidad de registros

El departamento de Santa Cruz continúa siendo la región con mayor presencia de focos de calor en el territorio nacional.

Por esta razón, los equipos de emergencia y las instituciones ambientales mantienen atención prioritaria en la zona para evitar que estos puntos puedan convertirse en incendios forestales de mayor magnitud.

También se identificaron registros en los departamentos de:

La Paz

Beni

Cochabamba

Las autoridades realizan un seguimiento constante para activar respuestas oportunas ante cualquier emergencia.

Focos de calor no siempre significan incendios

Las autoridades recordaron que un foco de calor corresponde a una anomalía térmica detectada mediante imágenes satelitales, por lo que cada registro debe ser confirmado mediante una verificación en terreno.

Estos puntos pueden estar relacionados con:

Incendios forestales.

Chaqueos.

Quemas autorizadas.

Quemas fuera de control.

Otras fuentes de calor.

El monitoreo satelital permite identificar zonas de riesgo y facilitar una intervención temprana.

SIMB permite conocer zonas afectadas

La población puede acceder a información actualizada mediante el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), plataforma donde se reportan:

Focos de calor detectados.

Incendios y quemas activas.

Municipios y departamentos afectados.

Áreas protegidas en riesgo.

Información geográfica y forestal.

Habilitan línea para denunciar incendios

Ante cualquier emergencia, las autoridades habilitaron la línea 64210076

La ciudadanía puede reportar:

Incendios forestales.

Quemas descontroladas.

Columnas de humo.

Para facilitar la atención, se recomienda brindar:

Ubicación exacta del lugar.

Referencias cercanas.

Fotografías o videos tomados desde una distancia segura.

Llaman a extremar la prevención

Las autoridades recordaron que la población debe evitar acercarse a zonas con fuego o humo intenso, debido al riesgo que representa para la integridad física.

Si bien la situación continúa bajo monitoreo, se insiste en que la prevención y la denuncia oportuna son fundamentales para evitar la expansión de incendios y proteger los bosques del país.

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