Investigan la muerte de un hombre hallado boca abajo y entre la maleza en Puerto Suárez

Un hombre fue encontrado sin vida en inmediaciones del mirador de Puerto Suárez, municipio fronterizo donde personal policial inició una investigación para establecer las circunstancias del hecho y confirmar la identidad de la víctima.

El hallazgo se registró durante el fin de semana. De acuerdo con información preliminar, el cuerpo fue encontrado boca abajo, entre la maleza y dentro de una especie de canal cubierto por agua y algas.

La víctima vestía un short y una polera de color negro al momento del levantamiento legal del cadáver. Durante la inspección inicial, los investigadores no encontraron documentos de identificación entre sus pertenencias.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Puerto Suárez acudió al lugar y realizó el levantamiento legal del cuerpo, que posteriormente fue trasladado hasta la morgue para la realización de la autopsia médico-legal.

Según versiones recogidas de algunos testigos, existe la posibilidad de que el fallecido sea un ciudadano brasileño reportado como desaparecido en esa zona; sin embargo, esta información aún no fue confirmada oficialmente y deberá ser verificada mediante los procedimientos de identificación correspondientes.

La autopsia permitirá determinar la causa y data de la muerte, mientras la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el caso y establecer qué ocurrió antes del hallazgo del cuerpo.

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