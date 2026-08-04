Investigan hallazgo de 25 cráneos de presuntos canes en basurero de Villa San Antonio

La Policía Boliviana a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra los Delitos Ambientales (FELDA) investiga el hallazgo de 25 cráneos de presuntos canes y nueve mandíbulas inferiores encontrados en el interior de un contenedor de basura en la zona Villa San Antonio de la ciudad de La Paz.

El director de la Felda, Marco Antonio Azeñas, informó que la denuncia fue recibida el viernes 31 de julio, cerca de las 17.00, tras alertarse sobre la presencia de restos óseos en un basurero de esa zona.

“Se recibe la denuncia de que, en una de las zonas, propiamente en Villa San Antonio, había la presencia de cráneos que se encontraban depositados en un basurero. Llama la atención por la cantidad; llegamos a secuestrar 25 cráneos, aparentemente de canes”, explicó Azeñas en contacto con las RPO’s.

La autoridad policial indicó que también fueron colectadas nueve mandíbulas inferiores, que presuntamente corresponderían a los mismos animales; sin embargo, aclaró que serán los especialistas veterinarios quienes determinen con certeza el origen de estos restos.

“Si bien las características dan como de un cráneo de un animal, los veterinarios y especialistas van a establecer con certeza si son o no de un can”, señaló.

Delito de biocidio

Azeñas informó que se abrió una investigación por el presunto delito de biocidio, tipificado en el artículo 350 ter del Código Penal, y que el caso se encuentra en etapa preliminar.

Explicó que, con la asignación de un fiscal, se solicitarán registros de cámaras de seguridad para establecer quién, cómo, cuándo y dónde fueron depositados los cráneos y las mandíbulas.

Fuente: ABI.

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