Transportistas advierten que costos operativos ya no cubren el servicio

El dirigente del transporte libre, Limbert Tancara, advirtió que los costos operativos del transporte urbano, interprovincial e interdepartamental ya no cubren la prestación del servicio, debido al incremento de insumos vinculados al mantenimiento de los vehículos.

Según explicó, el alza del dólar y el encarecimiento de repuestos, accesorios, baterías, llantas y aceites afectaron directamente al sector, que trabaja bajo una estructura de costos basada en estudios técnicos.

“Al desequilibrarse o inflarse el costo operativo, hace que nosotros como transportistas exijamos a las autoridades una posible nivelación de tarifas”, señaló Tancara.

Repuestos subieron hasta 100%, según el sector

El dirigente aseguró que algunos importadores e intermediarios incrementaron los precios de autopartes y accesorios entre 50% y 100%, bajo el argumento del dólar flexible.

“Los importadores, los intermediarios que distribuyen el equipamiento para el sector del autotransporte, hablando en repuestos, accesorios y demás, lamentablemente bajo este pretexto del dólar flexible han hecho incrementar el costo de cada uno de ellos”, afirmó.

Tancara indicó que esta situación golpea de manera directa a los choferes, porque el transporte depende de mantenimientos constantes para garantizar la seguridad de los usuarios.

Piden reunión con el Gobierno

El dirigente informó que el sector espera una reunión con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para tratar específicamente la posible nivelación de pasajes.

También pidió controles a los precios de los insumos, al señalar que la solución no depende únicamente de los transportistas, sino de las autoridades encargadas de evitar abusos en el mercado.

“La solución no está en nosotros como transportistas. La solución está en la autoridad. La autoridad es la encargada de coordinar los controles”, sostuvo.

“No es voluntad del transportista”

Tancara aclaró que el sector no busca afectar a la población con un incremento tarifario, porque subir los pasajes genera conflictos con usuarios, comunidades y juntas vecinales.

“Ojo, el transporte esto no lo quiere. Para nosotros es un dolor de cabeza, es una pelea constante con los usuarios, con las comunidades y demás”, manifestó.

Sin embargo, insistió en que el pasaje actual ya no refleja el costo real que implica operar un vehículo de transporte público.

Comparan costos de antes y ahora

El dirigente recordó que la última nivelación tarifaria se hizo con base en estudios técnicos que tomaban datos anteriores. Como ejemplo, mencionó que en 2024 se consideraba un almuerzo de Bs 10, mientras que actualmente en las paradas el costo mínimo sería de Bs 18.

También señaló que, por las condiciones topográficas de La Paz y algunas provincias, los vehículos requieren cambios frecuentes de frenos y aceites.

“Cada 15 días botamos una pastilla, me refiero a los frenos delanteros. El cambio de aceite estamos dentro de los 20 días y el aceite se ha incrementado en un costo muy importante”, explicó.

Nivelación dependerá de estudio técnico

Consultado sobre cuánto podría llegar a costar el pasaje, Tancara evitó dar una cifra y aclaró que cualquier modificación debe definirse mediante un estudio técnico.

“Ahorita hablar de un monto establecido es un poco complicado. Tiene que asomar bajo un estudio establecido para ver el parámetro correspondiente”, indicó.

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