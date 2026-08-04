El precio de la carne de pollo registró un fuerte incremento en los mercados de Cochabamba durante el inicio de esta semana. Comerciantes reportaron que el kilo del producto llegó hasta los Bs 28, debido a dificultades en el abastecimiento y mayores costos de producción.

En el mercado Calatayud, vendedoras señalaron que el precio prácticamente se duplicó en las últimas semanas. Explicaron que el pollo proveniente de Mairana, Santa Cruz, pasó de venderse a Bs 12 el kilo a cerca de Bs 23 actualmente.

“Estamos empezando con un peso caro. Hace tres semanas el pollo de Mairana estaba a 12 bolivianos y ahora está a 23 bolivianos el kilo”, explicó una comerciante.

Pollo cochabambino supera los Bs 27 por kilo

Las comerciantes indicaron que el pollo producido en Cochabamba también registró un incremento. El kilo se comercializa alrededor de Bs 27 con menudencia y hasta Bs 28 sin menudencia.

“Ha subido por el tema de los bloqueos. En este momento se está vendiendo el pollo de engorde que no pudo salir por los bloqueos”, señaló otra vendedora.

Asimismo, explicó que los problemas de abastecimiento afectaron la producción avícola, debido a que algunos granjeros no pudieron trasladar insumos ni recibir pollitos bebé para continuar con la crianza.

Bloqueos e insumos elevan costos de producción

Las comerciantes señalaron que varios factores influyeron en el aumento del precio, entre ellos los bloqueos de 53 días, el encarecimiento de los insumos, la falta de combustible y las variaciones en el tipo de cambio del dólar.

“Los insumos están caros y los granjeros de Cochabamba no pudieron cargar pollito bebé por los bloqueos, eso también afectó”, explicó una vendedora.

Añadieron que algunas empresas avícolas locales dejaron de distribuir por falta de producto, mientras otras tuvieron que recurrir al abastecimiento desde Santa Cruz.

Esperan una reducción en las próximas semanas

En el mercado Cruce Taquiña, las comerciantes informaron que el kilo de pollo se vende actualmente a Bs 27,50 con menudencia y Bs 28,50 sin menudencia.

Las vendedoras esperan que el precio pueda disminuir en las próximas semanas, una vez que se normalice la distribución y mejore el abastecimiento del producto.

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