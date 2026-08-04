Sin combustible no hay cosecha: el sector cañero teme una caída histórica en la producción

La falta de diésel vuelve a poner en jaque al sector cañero. Lo que debería ser una intensa jornada de cosecha en los cañaverales se ha convertido en largas filas en los surtidores, donde tractores, cosechadoras y camiones permanecen inmovilizados durante horas e incluso días a la espera de combustible.

La zafra registra un avance cercano al 20%, mientras crece la preocupación entre los productores por el riesgo de perder parte de una cosecha estimada en 12 millones de toneladas de caña de azúcar.

Para desarrollar la campaña, el sector requiere aproximadamente 70 millones de litros de diésel, indispensables para el funcionamiento de la maquinaria agrícola y el transporte de la materia prima hacia los ingenios.

El presidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), Alcides Córdoba, aseguró que el sector atraviesa la peor crisis de su historia.

"Nunca habíamos vivido una situación tan crítica. Veníamos de cifras récord gracias al programa del etanol, que impulsó el crecimiento del sector, pero hoy todo ese esfuerzo está en riesgo por la falta de combustible", afirmó.

Córdoba explicó que la escasez de diésel afecta toda la cadena productiva y advirtió que el tiempo perdido no podrá recuperarse.

"El daño ya está hecho. Lo que no se cosecha hoy, no se puede cosechar mañana. Si no terminamos la zafra antes de noviembre, en diciembre comienzan las lluvias y la producción restante se pierde. Las consecuencias también se sentirán en la próxima campaña, con una disminución en los rendimientos", alertó.

El dirigente recordó que el sector no solo produce azúcar, sino también etanol y energía, por lo que considera que la crisis pone en riesgo la seguridad alimentaria y energética del país.

Actualmente, alrededor de 8 mil productores enfrentan esta situación, una actividad que genera aproximadamente 80 mil empleos directos y mueve gran parte de la economía regional.

Pese al panorama, Córdoba indicó que mantienen reuniones con autoridades nacionales con la esperanza de encontrar una solución inmediata.

"Esperamos que en las próximas horas exista una respuesta que permita salvar lo que queda de la zafra y recuperar la producción del próximo año. El sector necesita combustible y liquidez para seguir trabajando", manifestó.

El representante de Concabol también rechazó la posibilidad de que los pequeños productores importen combustible por cuenta propia.

"El 90% de los productores son pequeños y no cuentan con recursos ni logística para importar diésel. La mejor alternativa es que la distribución se realice a través de nuestras instituciones, porque el Gobierno conoce quiénes producen y así se evita que el combustible termine en manos de revendedores", enfatizó.

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