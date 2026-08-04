Lo que nadie notó: Vozinha llegó a Chile con lentes de IA y este era el verdadero propósito

La llegada del guardameta internacional Josimar José Évora Dias a la capital chilena captó de inmediato la atención mediática por un sofisticado accesorio tecnológico en su rostro. Conocido popularmente como Vozinha, el nuevo refuerzo de Colo Colo aterrizó luciendo los avanzados Ray-Ban Meta Gen 2 en su emblemático modelo Wayfarer.

De acuerdo al medio La Tercera, este dispositivo híbrido integra componentes de última generación gracias a su procesador Snapdragon AR1 Gen 1, una cámara de 12 megapíxeles y parlantes direccionales en las patillas. Adicionalmente, sus cristales con tecnología Transitions permiten que el lente óptico tradicional se oscurezca automáticamente según la intensidad de la luz solar.

Asistencia e inteligencia artificial

Más allá de reproducir música y gestionar llamadas telefónicas, las gafas incorporan el asistente Meta AI para responder consultas de voz e interpretar el entorno circundante. Esta herramienta destaca por su capacidad de traducir conversaciones en tiempo real, facilitando la interacción en diversos idiomas sin sacar el celular.

La segunda generación de este equipo logra grabar videos verticales en resolución 3K con estabilización avanzada e intuición de encuadre. Asimismo, el sistema duplica la autonomía de su predecesor al ofrecer hasta ocho horas continuas de uso alimentadas directamente desde su estuche cargador.

Disponibilidad en el mercado

Con un diseño exterior idéntico al de unas gafas convencionales, este modelo de oído abierto se encuentra oficialmente disponible en el comercio minorista nacional. Sus precios en tiendas chilenas fluctúan entre los 420.000 pesos (equivalente a Bs. 5.529,04) y 725.000 pesos (equivalente a Bs. 9544,18) según la configuración del cristal elegido.

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