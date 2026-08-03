¿Usar gorra provoca calvicie? Esto es lo que dice la ciencia al respecto

El desprendimiento diario de entre cincuenta y cien cabellos forma parte de un proceso biológico completamente normal. Sin embargo, la preocupación surge cuando el folículo no logra reponer dicha pérdida, alimentando creencias urbanas como el supuesto daño por el uso frecuente de accesorios en la cabeza.

La biología del folículo y la oxigenación

De acuerdo al medio Infobae, las investigaciones médicas confirman que cubrir la cabeza no asfixia el cuero cabelludo ni detiene el desarrollo biológico capilar. Esto se debe a que las raíces obtienen sus nutrientes y oxígeno vitales a través del flujo sanguíneo interno y no del aire exterior.

Muchas personas comienzan a utilizar complementos textiles justo cuando perciben una pérdida de densidad previa, generando una falsa relación de causa y efecto. Aunque el roce continuo con el tejido llega a desgastar la fibra visible, este choque mecánico jamás destruye la raíz ni genera calvicie permanente.

Factores de riesgo y hábitos de uso

Por otro lado, llevar prendas excesivamente apretadas puede desencadenar tensiones perjudiciales en la piel y debilitar la zona por tracción. A su vez, la acumulación de sudor, suciedad o humedad atrapada favorece infecciones que alteran el bienestar cutáneo.

Integrar este accesorio de forma adecuada brinda un escudo indispensable contra los efectos dañinos de la radiación ultravioleta y el polvo del ambiente. Para mantener un cuero cabelludo sano, resulta esencial priorizar telas respirables, mantener una limpieza periódica y no cubrirse el pelo mojado.

Las causas reales de la alopecia

La pérdida definitiva del cabello responde principalmente a condicionantes genéticos, desequilibrios hormonales, episodios severos de estrés o patologías específicas. Asimismo, el uso reiterado de peinados con tensión extrema o productos químicos agresivos son los verdaderos responsables de ocasionar cicatrices foliculares irreversibles.

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