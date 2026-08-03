VIDEO: ¡Insólito! Un guacamayo irrumpe en pleno partido y ataca a un futbolista

Un insólito momento se vivió durante el partido entre Flamengo y Ceará por la Copa de Brasil Sub-15, cuando un guacamayo irrumpió en el campo de juego. El hecho ocurrió a los 17 minutos del primer tiempo y obligó a detener momentáneamente el encuentro.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa cómo el ave aparece de un momento a otro y vuela directamente hacia un futbolista de Flamengo que vestía la camiseta número 4, intentando atacarlo. El jugador logró esquivar al guacamayo mientras sus compañeros y el árbitro observaban sorprendidos la inusual escena.

Tras unos instantes, el ave abandonó el terreno de juego y el partido pudo reanudarse con normalidad. De acuerdo con los reportes, el incidente no dejó personas lesionadas y quedó como una de las imágenes más curiosas que ha dejado el fútbol brasileño en los últimos días.

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