"El dinero no lo hacía feliz": Revelan nuevos detalles sobre las últimas horas de Liam Payne

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, continúan conociéndose nuevos detalles sobre las horas previas a su fallecimiento.

Declaraciones juradas, que permanecían bajo reserva judicial y fueron publicadas por el diario británico The Mail on Sunday, revelan el relato de dos mujeres que aseguraron haber estado con el cantante la mañana del 16 de octubre de 2024, día en que perdió la vida en Buenos Aires.

Según el expediente, ambas llegaron al hotel CasaSur Palermo alrededor de las 11:30 y permanecieron cerca de dos horas con el artista en un encuentro que, de acuerdo con sus testimonios, fue consensuado.

Las mujeres afirmaron que el conflicto comenzó cuando decidieron retirarse del lugar. De acuerdo con sus declaraciones, Payne no contaba con el dinero en efectivo para cubrir los 5.000 dólares que presuntamente habían acordado por el encuentro.

Como alternativa, el cantante les habría ofrecido un reloj Rolex de oro como forma de pago, propuesta que fue rechazada. Las testigos aseguraron que insistieron en recibir el dinero en efectivo.

Los testimonios también describen que, tras la discusión, el comportamiento del artista se volvió errático. Según las declaraciones, tomó nuevamente el reloj y expresó: "Puedo conseguir otros diez iguales". Posteriormente, habría golpeado el televisor de la habitación, asegurando que podía hacerse cargo de los daños ocasionados.

Las mujeres relataron además que Payne atravesó momentos de angustia emocional. Afirmaron que el cantante se arrodilló para pedirles que no lo dejaran solo y les dijo que "el dinero no lo hacía feliz".

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el músico también se encontraba bajo los efectos del alcohol, cantó fragmentos de algunas de sus canciones y presuntamente había consumido sustancias alucinógenas.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Las nuevas declaraciones forman parte de la investigación judicial que continúa esclareciendo las circunstancias de sus últimas horas.

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