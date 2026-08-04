José Luis Gálvez: el 50/50 se construirá con una propuesta "responsable y compartida"

El Gobierno aseguró que la propuesta del 50/50, que plantea una nueva distribución de recursos y competencias entre el nivel central y las regiones, continúa en fase de construcción y consenso, a un día de la reunión que sostendrán el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores en Sucre.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que el proyecto busca establecer un acuerdo "responsable y compartido" entre el Ejecutivo y las gobernaciones, por lo que actualmente equipos técnicos trabajan en la evaluación de las propuestas que serán analizadas este miércoles.

Gobierno busca consensuar el modelo 50/50

Gálvez sostuvo que la iniciativa no se limita a un nuevo pacto fiscal, sino que apunta a una transformación de la estructura del Estado con mayor participación de las regiones en la administración de recursos y competencias.

"En este momento se desarrolla una reunión técnica en Sucre entre los equipos de las nueve gobernaciones y del Gobierno nacional para analizar las implicaciones del modelo 50/50. Esta propuesta no se limita únicamente a un pacto fiscal o a la redistribución de impuestos, sino que plantea una nueva estructura del Estado".

"Buscamos dejar atrás el centralismo y fortalecer a cada una de las regiones. Pero no lo haremos de manera impuesta ni desde una sola visión del Ejecutivo; queremos construir esta propuesta mediante el diálogo y el trabajo técnico para sentar las bases del país de los próximos 20 o 30 años".

Reunión clave en Sucre

El encuentro entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores está previsto para este miércoles en Sucre, luego de las mesas técnicas desarrolladas entre representantes del Gobierno y los equipos departamentales.

Durante la reunión se espera debatir las bases del modelo 50/50 y buscar acuerdos sobre la redistribución de recursos fiscales, el fortalecimiento de las autonomías y nuevas responsabilidades para los gobiernos subnacionales.

Reformas acompañarán la propuesta

El vocero presidencial indicó que, una vez concluido el diálogo con las gobernaciones, el Ejecutivo prevé impulsar proyectos de ley vinculados a inversiones, minería y otras áreas consideradas estratégicas para acompañar el proceso de transformación estatal.

Asimismo, señaló que las reformas planteadas pueden avanzar dentro del marco constitucional vigente, sin necesidad de modificar la Constitución Política del Estado.

Informe presidencial el 6 de agosto

Gálvez confirmó que el presidente Rodrigo Paz presentará el 6 de agosto, durante la sesión de honor por los 201 años de la independencia de Bolivia, un informe sobre los primeros meses de gestión y expondrá los principales lineamientos de esta nueva etapa de Gobierno.

"El presidente rendirá un informe de gestión de estos más de ocho meses y remarcará las ideas fuerza de las transformaciones que ya se vienen ejecutando", afirmó.

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