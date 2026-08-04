Conozca la agenda oficial de actividades por los 201 años de Bolivia en Chuquisaca

La Gobernación de Chuquisaca presentó la agenda oficial de actividades por el 201 aniversario de la independencia de Bolivia, que tendrá como sede principal a la ciudad de Sucre e incluirá actos cívicos, culturales, diplomáticos y políticos entre el 5 y 6 de agosto.

El gobernador, Luis Ayllón, informó que la capital ya se encuentra lista para recibir a las delegaciones nacionales e internacionales que participarán de los festejos, entre ellas más de 20 embajadores que confirmaron su presencia para sostener reuniones con autoridades departamentales.

Uno de los eventos centrales será la reunión de los nueve gobernadores del país con el presidente Rodrigo Paz, prevista para este miércoles, en la que se analizará la propuesta de un nuevo pacto fiscal y la redisución de recursos entre el nivel central y las regiones.

"Está confirmada la asistencia de los nueve gobernadores, quienes ya han acreditado su equipo técnico", afirmó la autoridad.

Agenda oficial para las fiestas patrias

La agenda oficial contempla para este martes el desfile escolar durante la mañana y el desfile de teas por la noche. El miércoles 5 de agosto se desarrollará el desfile institucional, policial y militar, además de la serenata organizada por la Gobernación de Chuquisaca.

Las actividades concluirán el jueves 6 de agosto con la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Casa de la Libertad, acto central por los 201 años de la independencia de Bolivia.

Durante la presentación del programa, Ayllón destacó el significado de que Sucre vuelva a concentrar las celebraciones nacionales e hizo un llamado a la unidad del país.

Mira la programación en Red Uno Play