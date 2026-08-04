Agosto es el mes ideal para redescubrir Bolivia y uno de esos lugares que sorprenden a propios y extraños está en Sucre. A pocos minutos del centro histórico, el Centro Cultural del Bonsái resguarda el vivero especializado más grande del país, un espacio donde la naturaleza, el arte y la paciencia se unen para crear un espectáculo único.

Este jardín cuenta con más de 4.000 bonsáis trabajados, además de miles de plantas en formación y cerca de un centenar de especies diferentes. Entre sus mayores tesoros destaca un ejemplar con 43 años de antigüedad, considerado uno de los más longevos de la colección.

Ubicado en la zona del exaeropuerto Juana Azurduy de Padilla, el centro recibe a visitantes de todo el país con ingreso gratuito, convirtiéndose en una excelente alternativa para disfrutar durante el feriado patrio.

"Este es un espacio que construimos con mucho cariño hace 25 años. Es el vivero de bonsáis más grande de Bolivia y nació para que las familias puedan disfrutar de un lugar diferente", expresó Susy Sandoval, propietaria del Centro Cultural del Bonsái.

La invitación está abierta para este 6 de Agosto.

"Los esperamos con mucho cariño en Sucre para celebrar juntos el aniversario de Bolivia", afirmó Sandoval.

Además del árbol más antiguo, el recorrido permite admirar obras de arte, jardines de inspiración japonesa, cascadas y espacios donde se realizan actividades de capacitación sobre el cultivo del bonsái.

Un arte con más de dos mil años de historia

El bonsái tiene sus orígenes en China hace más de 2.000 años, aunque fue Japón el país que perfeccionó esta técnica y le dio el nombre con el que hoy es conocido en todo el mundo.

Contrario a lo que muchos creen, un bonsái no es un árbol modificado genéticamente. Se trata de una planta común que, mediante técnicas de poda, trasplante y cuidado constante, logra mantener el aspecto de un árbol adulto, pero en tamaño reducido.

En el Centro Cultural del Bonsái pueden encontrarse especies nacionales e internacionales como cedros, ceibos, ficus, pinos, cipreses, toborochis, árboles de jade y pequeños bosques en miniatura que cautivan a los visitantes.

Más que un vivero, este espacio representa años de dedicación y una apuesta privada por impulsar el turismo, la cultura y el contacto con la naturaleza.

En el mes aniversario de Bolivia, el Centro Cultural del Bonsái se consolida como una parada obligatoria para quienes visitan Sucre y buscan descubrir un atractivo diferente, lleno de historia, belleza y tranquilidad.

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