El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó que el miércoles 6 y jueves 7 de agosto serán feriados nacionales con suspensión obligatoria de actividades laborales en todo el territorio boliviano, en conmemoración de los 201 años de la Independencia de Bolivia.

La disposición fue oficializada mediante el Comunicado DGTHSO-000038/26, emitido este 4 de agosto, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, el Decreto Supremo N.º 2750 y el Decreto Supremo N.º 5521, que estableció el feriado extraordinario del 7 de agosto por el Bicentenario.

Pago doble para quienes trabajen durante el feriado

El Ministerio recordó que ambos feriados son de cumplimiento obligatorio, remunerados y no pueden ser compensados, trasladados ni sustituidos unilateralmente por los empleadores, tanto del sector público como del privado.

Asimismo, precisó que los trabajadores que, por la naturaleza de sus funciones, deban prestar servicios durante esas jornadas tendrán derecho al pago del 100% de recargo, equivalente al pago doble por la jornada trabajada, conforme al artículo 55 de la Ley General del Trabajo.

Excepciones para servicios esenciales

La cartera de Estado señaló que las actividades consideradas esenciales, continuas, de emergencia o que no puedan ser interrumpidas podrán operar durante ambos feriados, siempre que su organización se ajuste a la normativa laboral vigente y a los convenios aplicables.

Verificarán el cumplimiento

El comunicado también instruye a las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo supervisar el cumplimiento de la disposición, recibir denuncias por posibles infracciones y aplicar las sanciones previstas por la normativa laboral cuando corresponda.

Finalmente, el Ministerio convocó a la población a conmemorar el mes de la patria, destacando que la celebración del Bicentenario representa un homenaje a quienes consolidaron la independencia y una reafirmación de la unidad e identidad del país.

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