Aumenta la demanda de trajes típicos por actos cívicos del 6 de agosto en Santa Cruz

A pocos días de la celebración del 6 de agosto, varias unidades educativas de Santa Cruz ultiman detalles para sus actos cívicos en homenaje a Bolivia. Una de las actividades más esperadas es la presentación de danzas tradicionales, lo que generó un incremento en la demanda de alquiler de trajes típicos.

Decenas de estudiantes y padres de familia llegan hasta los locales ubicados en la calle Ballivián para elegir las vestimentas que utilizarán en los homenajes escolares.

“Gracias a Dios ya ha habido un poquito de movimiento, porque estaba muy silencio”, señaló una comerciante, quien explicó que los trajes más solicitados son los relacionados con las danzas del occidente del país.

Entre las vestimentas más requeridas también están los trajes de los Colorados de Bolivia, Simón Bolívar, la Madre Patria y representaciones del Litoral, principalmente para estudiantes que participan en desfiles y actos culturales.

Los precios de alquiler varían de acuerdo con el traje y la edad del estudiante. Algunos conjuntos pueden encontrarse desde los 40 hasta los 80 bolivianos, manteniendo tarifas accesibles para las familias.

Los vendedores destacan que la demanda alcanza a estudiantes de todas las edades, incluso niños de nivel inicial.

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