¡A ritmo de color y civismo! Payasitos se roban los corazones de La Paz y se viralizan rindiendo homenaje a la Patria en el desfile

La alegría, el color y el fervor patriótico se apoderaron este martes 4 de agosto de la tradicional avenida Mariscal Santa Cruz en la ciudad de La Paz. En medio de los desfiles cívicos que conmemoran los 201 años de independencia de Bolivia, un inusual y tierno protagonista se robó el show: un grupo de payasitos que decidió rendir su propio homenaje a la patria y terminó conquistando las redes sociales.

Las imágenes de su paso por el desfile no tardaron en volverse virales en diversas plataformas digitales, generando una ola de comentarios positivos y aplausos virtuales por parte de los usuarios, quienes destacaron la originalidad y el profundo amor a la tricolor demostrado por los artistas urbanos.

Una marea tricolor sobre el asfalto paceño

Durante la jornada, que forma parte de la apretada agenda de actos cívicos y desfiles que se desarrollan a lo largo y ancho del país durante toda esta semana, la presencia del elenco de payasitos rompió con la solemnidad tradicional de estos eventos para inyectar una dosis de carisma y emoción popular.

De acuerdo con los videos compartidos por los espectadores, los artistas marcharon organizados en tres bloques perfectamente sincronizados. Cada grupo vistió atuendos de un color específico: rojo, amarillo y verde, formando una imponente y viviente representación de la bandera boliviana sobre la vía principal.

Asimismo, los participantes llevaban colgados en el pecho símbolos patrios de gran arraigo como la escarapela nacional y la flor del patujú, mientras que uno de los integrantes guiaba el contingente agitando con energía y orgullo la bandera boliviana en la parte delantera.

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