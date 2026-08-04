“Me preocupa que me llamen gorda”: la angustia de Georgina Rodríguez y el consejo que le dio Cristiano Ronaldo

La modelo e influencer Georgina Rodríguez alzó la voz en las redes sociales tras ser blanco de duros comentarios negativos sobre su cuerpo, viralizados a raíz de unas fotografías suyas en bikini durante sus vacaciones en un barco. Indignada por la situación, la pareja de Cristiano Ronaldo realizó un fuerte descargo en el que reflexionó sobre los estereotipos y reveló las palabras exactas con las que el astro portugués salió a respaldarla.

El descargo de Georgina Rodríguez tras la viralización de sus fotos en bikini. Foto: Instagram / georginagio.

El refugio en la familia y el apoyo de CR7

Lejos de quedarse callada frente a la ola de ataques cibernéticos, Georgina compartió un extenso posteo en su cuenta de Instagram acompañado de varias imágenes. En su relato, confesó la charla íntima que mantuvo con el futbolista tras leer las agresiones: "Lo estuve comentando con Cris y le dije, 'me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'", reconoció, según publica el portal TN.

La respuesta del delantero no tardó en llegar, frenando las inseguridades con un mensaje de validación absoluta. Según relató la modelo, Cristiano le dijo:

"Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres?"

Asimismo, la influencer destacó que el astro del fútbol le hizo ver que las críticas recurrentes cada verano responden a la envidia generada por su exposición pública.

Georgina Rodríguez compartió un posteo en el que se la vio indignada por lo que dijeron de su cuerpo. Foto: Instagram/georginagio.

La reflexión sobre los estereotipos y el rol de madre

Madre de seis hijos —tres de ellos niñas a quienes busca inculcarles valores alejados de la superficialidad—, Georgina reflexionó sobre el impacto de estos mensajes en las nuevas generaciones. "Si hay algo que deseo enseñarles es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos", expresó.

Además, cuestionó los parámetros que impone la sociedad sobre la imagen corporal:

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo" .

"¿Quién decide cuál es el cuerpo 'correcto'? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?", se preguntó.

Georgina Rodríguez, en una de las fotos que compartió junto a un posteo en el que se la vio indignada por lo que dijeron de su cuerpo. Foto: Instagram/georginagio.

El ejercicio como salud y la aceptación personal

Para poner fin a la polémica, la empresaria aclaró que sus rutinas de entrenamiento no responden a una lucha estética contra la balanza, sino a una búsqueda de bienestar integral. "Entreno porque me hace feliz, porque me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar", aseguró.

Finalmente, concluyó reivindicando su anatomía y el verdadero sentido de sus prioridades: "Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. [...] Para mí, el verdadero éxito es vivir en paz, rodearme de las personas que amo, disfrutar de mi familia y amigos, cuidar mi salud, reír, aprender y vivir".

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