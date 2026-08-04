Las transmisiones en directo siempre están expuestas a imprevistos, pero lo ocurrido recientemente en el programa estadounidense Good Morning Memphis (FOX13) ha dado la vuelta al mundo. La presentadora Dominique Dillon protagonizó un incómodo y viral momento al quedarse profundamente dormida en plena emisión en vivo.

El incidente ocurrió cuando la cámara regresó de manera imprevista al estudio tras la finalización de un reporte exterior. En las imágenes se pudo ver a Dillon con los ojos cerrados y sosteniéndose la cabeza en el escritorio. Al percatarse de que estaba al aire, reaccionó de inmediato, mirando al vacío con una sutil sonrisa antes de que la producción lograra enviar un corte comercial, según publica RT.

La reacción del público: empatía ante el agotamiento matutino

Pese a lo bochornoso del momento, la reacción en las redes sociales no se hizo esperar, destacándose por la solidaridad de los televidentes. Lejos de las burlas, cientos de usuarios salieron en defensa de la comunicadora.

Los comentarios públicos no tardaron en señalar los exigentes y agotadores horarios que enfrentan los profesionales de la televisión matutina, quienes deben iniciar sus labores en la madrugada. Asimismo, muchos internautas recordaron y justificaron el cansancio de Dillon haciendo referencia a su rol personal como madre de dos hijos, evidenciando la dura carga de compaginar la vida familiar con turnos laborales tan extremos.

Dominique Dillon. Imagen: @Coinvo.

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