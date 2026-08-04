¡Quedó ice, frio, hielo! Maestro sorprendió a su alumno usando el celular en clases (VIDEO)

Un insólito momento ocurrió dentro de un salón de clases y se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que un estudiante fuera descubierto usando su teléfono celular a mitad de la lección.

El alumno, visiblemente distraído y relajado, jamás imaginó que el docente se encontraba de pie justo a sus espaldas, observando con atención cada movimiento que realizaba en la pantalla.

La escena tomó un giro cómico gracias a la imprevista reacción del maestro, quien en lugar de cuestionarlo, optó por una actitud que desató las carcajadas del resto de los compañeros.

Al percatarse de lo que sucedía a su alrededor, el rostro del joven cambió por completo, pasando de la total calma al asombro al notar la presencia de su profesor a pocos centímetros de él.

En cuestión de horas, la grabación acumuló miles de reproducciones y una gran cantidad de comentarios en plataformas digitales, donde los usuarios celebraron el sentido del humor del educador y compartieron anécdotas similares.

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