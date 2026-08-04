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¡Quedó ice, frio, hielo! Maestro sorprendió a su alumno usando el celular en clases (VIDEO)

Un estudiante fue grabado completamente distraído en sus redes sociales sin notar que el docente observaba atentamente la pantalla justo detrás de él. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/08/2026 17:49

Agregar Reduno en
Captura de video
México

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Un insólito momento ocurrió dentro de un salón de clases y se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que un estudiante fuera descubierto usando su teléfono celular a mitad de la lección.

El alumno, visiblemente distraído y relajado, jamás imaginó que el docente se encontraba de pie justo a sus espaldas, observando con atención cada movimiento que realizaba en la pantalla.

La escena tomó un giro cómico gracias a la imprevista reacción del maestro, quien en lugar de cuestionarlo, optó por una actitud que desató las carcajadas del resto de los compañeros.

Al percatarse de lo que sucedía a su alrededor, el rostro del joven cambió por completo, pasando de la total calma al asombro al notar la presencia de su profesor a pocos centímetros de él.

En cuestión de horas, la grabación acumuló miles de reproducciones y una gran cantidad de comentarios en plataformas digitales, donde los usuarios celebraron el sentido del humor del educador y compartieron anécdotas similares. 

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