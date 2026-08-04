El misterio del "hombre caminante" en Marte: ¿Vida extraterrestre o una simple roca marciana?

Una vieja fotografía panorámica captada por el rover Spirit de la NASA en 2007 volvió a encender la imaginación de los internautas en las redes sociales. En la imagen, que muestra un polvoriento horizonte marciano, se distingue a lo lejos una curiosa silueta entre las rocas que aparenta ser una figura humana con los brazos extendidos y una pierna adelantada, como si hubiera sido congelada a mitad de paso.

La reaparición de esta toma desató todo tipo de teorías en plataformas como Reddit, donde algunos usuarios aseguran que se trata de un "hombre caminando", una estatua, o incluso los restos de una antigua civilización. Sin embargo, la ciencia tiene una explicación mucho más terrenal y fascinante.

La imagen, captada por el rover Spirit de la NASA en 2007, ha vuelto a circular en internet; quienes la ven están convencidos de que muestra a un «hombre caminando» en el Planeta Rojo.

La ciencia responde: El poder de la pareidolia

Ante el revuelo digital, la Planetary Society salió al paso para aclarar el caso, calificándolo como un ejemplo clásico de pareidolia. Este fenómeno psicológico describe la tendencia innata del cerebro humano a reconocer patrones familiares, como caras, animales o figuras humanas, en formas y texturas completamente aleatorias, según informa el portal RT.

Astrónomos y divulgadores científicos recuerdan que no existe ningún indicio de vida en Marte. La superficie del planeta rojo ha sido moldeada durante miles de millones de años por intensa actividad volcánica, impactos de meteoritos y la incesante erosión del viento marciano.

Estos procesos geológicos naturales son plenamente capaces de esculpir rocas con formas caprichosas y sorprendentemente artificiales.

Entre las rocas se encuentra una forma extraña que parece tener los brazos extendidos y una pierna adelantada, como si hubiera quedado atrapada a mitad de un paso.

Nuevas polémicas y viejos mitos en el planeta rojo

El avistamiento del "hombre caminante" no es un caso aislado. Recientemente, otro investigador de ovnis popularizó una imagen captada por el rover Curiosity, afirmando que mostraba un "misil alienígena" sin explotar de más de dos metros de longitud, sugiriendo teorías sobre un antiguo conflicto que habría destruido una civilización marciana, según publica Daily Mail.

A pesar de las especulaciones virales y las teorías conspirativas sobre tecnologías espaciales ocultas por los gobiernos, la NASA mantiene una postura clara: no hay evidencia de vida extraterrestre actual o pasada en Marte. Los objetos misteriosos que tanto fascinan en internet continúan siendo, científicamente, nada más que formaciones rocosas esculpidas por la implacable geología marciana.

Un investigador de ovnis compartió una fotografía tomada por el rover Curiosity que parece mostrar lo que él considera un "misil alienígena" sin explotar, yaciendo en la superficie marciana.

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