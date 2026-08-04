La cena que promete un sueño profundo: ¿funciona realmente este truco de TikTok?

Una nueva tendencia que se viraliza en TikTok plantea cambiar la hora de la cena para mejorar la calidad del sueño y favorecer la salud del organismo. El método, conocido como “early bird dinner” o “cena temprana”, consiste en realizar la última comida del día alrededor de las 17:00 o 18:00 horas, dejando un margen de varias horas antes de acostarse.

La propuesta no es nueva, pero ha ganado popularidad en redes sociales debido a testimonios de personas que aseguran dormir mejor, reducir molestias como el reflujo y sentirse con más energía al día siguiente. Sin embargo, algunos estudios científicos han comenzado a analizar si adelantar la cena realmente genera beneficios.

Una investigación publicada en 2021 encontró que las personas que cenaban cerca de las 18:00 horas, en comparación con quienes lo hacían alrededor de las 21:00, presentaban mejoras en el control de la glucosa y en la capacidad del cuerpo para utilizar carbohidratos y grasas como fuente de energía.

Además, un estudio realizado en 2023 señaló que quienes realizaban su última comida después de las 21:00 tenían un 28% más de riesgo de sufrir enfermedades cerebrovasculares frente a quienes cenaban antes de las 20:00. Los investigadores también observaron una relación entre retrasar la primera comida del día y un mayor riesgo cardiovascular.

Los expertos explican que cenar tarde puede alterar el ritmo natural del organismo, ya que el cuerpo comienza a prepararse para el descanso durante la noche. Comer cerca de la hora de dormir puede dificultar la digestión y afectar la calidad del sueño.

Entre otras recomendaciones para dormir mejor están mantener el dormitorio fresco, oscuro y silencioso, evitar el uso de pantallas al menos 30 minutos antes de acostarse y realizar actividad física con regularidad, aunque evitando entrenamientos intensos justo antes de dormir.

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