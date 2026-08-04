Héroe al volante: Camionero evitó una tragedia en el último segundo (VIDEO)

El transportista rompió la barrera de seguridad y empujó un automóvil atrapado sobre las vías segundos antes de que pasara la formación ferroviaria.
04/08/2026 18:00
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Un camionero protagonizó un acto de valentía al arriesgar su propia vida para salvar a un conductor cuyo vehículo había quedado atrapado sobre las vías de un tren, evitando una tragedia que pudo tener consecuencias fatales.
El hecho fue captado por cámaras de seguridad y muestra el momento en que el transportista advierte que un automóvil permanece inmovilizado en un paso a nivel mientras un tren se aproxima a gran velocidad.
Sin perder tiempo, el camionero decide romper la barrera de seguridad y utilizar su vehículo para empujar el automóvil fuera de las vías.
Las imágenes del rescate se difundieron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la sangre fría, el coraje y la rápida reacción del camionero, cuya decisión fue determinante para salvar la vida del conductor atrapado.
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