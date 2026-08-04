A días del estreno, muere actriz de Spider-Man y así fueron sus últimos momentos

El mundo del cine y los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel están de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Mary Rivera, quien participó en la película Spider-Man: No Way Home interpretando a la abuela de Ned Leeds, personaje interpretado por Jacob Batalon.

La actriz murió a los 82 años de edad, luego de permanecer hospitalizada en Honolulu, Hawái, tras sufrir un derrame cerebral que agravó considerablemente su estado de salud.

De acuerdo con información difundida por el medio especializado TMZ, un familiar de la actriz confirmó que Rivera permanecía en estado crítico y en coma. Los médicos advirtieron que, aunque existía la posibilidad de que despertara, su pronóstico era poco favorable debido al daño neurológico sufrido.

Ante esta situación, la familia tomó la decisión de retirarle el soporte vital, poniendo fin a su tratamiento médico.

Mary Rivera fue ampliamente reconocida por su participación en Spider-Man: No Way Home, una de las producciones más exitosas de Marvel Studios, estrenada en 2021 y protagonizada por Tom Holland. Aunque su aparición fue breve, su personaje de la abuela de Ned Leeds se ganó el cariño del público por sus escenas cargadas de humor y calidez.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar entre los seguidores de la franquicia y usuarios de redes sociales, quienes recordaron con afecto su participación en la exitosa cinta del superhéroe arácnido.

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