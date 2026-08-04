¿Qué te quiere decir tu gato? Esta app traduce los maullidos felinos en tiempo real

“Los misterios felinos son infinitos y, a veces, sus crípticos maullidos te dejan desconcertado”, destacan los creadores al presentar MeowTalk, la app desarrollada por Javier Sánchez, exingeniero de Amazon involucrado en el diseño de Alexa. De acuerdo al medio, La Nación, esta herramienta tecnológica busca cruzar la frontera de comunicación con las mascotas al poner en palabras lo que expresa el animal.

Registro inicial y análisis sonoro

Para comenzar a utilizar esta plataforma disponible en iOS y Android, el usuario debe descargarla de forma gratuita e ingresar las características principales de la mascota. Un perfil detallado del felino resulta fundamental para que los algoritmos procesen de manera precisa las frecuencias emitidas.

La mecánica de traducción es sumamente sencilla y solo requiere sostener el dispositivo inteligente con el micrófono activo cerca del felino. Al presionar el botón central de la pantalla durante el maullido, el sistema analiza la onda sonora para brindar una respuesta inmediata.

Interpretación de necesidades e intenciones

Entre los mensajes codificados que devuelve la aplicación se encuentran peticiones como solicitudes de alimento, avisos de dolor, muestras de afecto o estados de temor. Esta interpretación instantánea le permite al tutor responder con exactitud ante el estado físico o emocional de su compañero.

La versión básica sin costo permite realizar traducciones al instante y mantener un registro acotado de las grabaciones anteriores. Por su parte, quienes optan por la membresía paga acceden a funciones como la traducción automatizada en tiempo real, la descarga de audios e integración con altavoces inteligentes.

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