Adiós a los ‘chulupis’: Expertos en plagas lo prefieren antes que el veneno

Aprende a crear una barrera ambiental efectiva mediante el uso estratégico de aceites esenciales y hábitos de limpieza diarios.
04/08/2026 19:34
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Las cucarachas o 'chulupis' figuran entre las plagas más adaptables debido a su facilidad para ocultarse en zonas oscuras y húmedas de las viviendas. De acuerdo al medio TN, para combatirlas, el Manejo Integrado de Plagas enfatiza que la prevención mediante la limpieza, el sellado de grietas y la reparación de fugas de agua supera en efectividad al uso constante de químicos sintéticos.
Botánica preventiva en el hogar
El uso de vegetación aromática ha ganado terreno como un recurso complementario para volver los ambientes domésticos menos atractivos ante estas invasiones. Los compuestos volátiles de ciertas especies interfieren con el sistema de orientación de los insectos, aunque los profesionales aclaran que no erradican infestaciones severas por sí solos.
Las cinco especies aromáticas recomendadas
Diversas investigaciones destacan soluciones vegetales específicas para reforzar las barreras protectoras en los puntos críticos de la vivienda:
Estrategia integral para una barrera efectiva
Para maximizar la efectividad defensiva en el hogar, la Universidad de California aconseja combinar la botánica con pautas rigurosas de orden interno. Colocar macetas en accesos clave carece de impacto si no se eliminan las fuentes residuales de agua y comida que atraen a estos artrópodos.
El control biológico mediante plantas resulta exitoso únicamente cuando forma parte de un plan higiénico constante y bien estructurado. Sellar rendijas, guardar los insumos en contenedores herméticos y sanear las superficies diariamente garantiza un entorno libre de plagas a largo plazo.
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