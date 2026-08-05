¿Por qué llenar el tanque de gasolina al máximo es un grave error?

Al momento de reabastecer gasolina, muchos conductores insisten en seguir agregando combustible tras la desconexión automática de la pistola, una práctica que según el medio TN y el mecánico Scotty Kilmer "puede arruinar el sistema EVAP si la gasolina entra en el cánister de carbón activado". Este hábito inofensivo en apariencia satura el componente encargado de almacenar temporalmente los gases, transformando un intento de aprovechamiento en un costoso daño.

Daños directos al sistema de emisiones

En los vehículos modernos de gasolina, el exceso de líquido sobrepasa la cámara de ventilación e inunda el filtro de carbón activado que solo debe recibir gases.

Respecto a esta falla recurrente, Kilmer advierte enfáticamente que "una vez que la gasolina entra en el cánister de carbón activado, se arruina y cuesta mucho dinero repararlo".

Para Ebenezer, lo más recomendable es tener el auto siempre entre 1/4 y 3/4 de combustible. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Para evitar complicaciones mecánicas y prolongar la vida útil de las piezas, el especialista Juan José Ebenezer sugiere mantener siempre el volumen en rangos intermedios y seguros. "Siempre mi recomendación es que lo tengas a 3/4 y como mínimo a 1/4; eso sería lo ideal para mantener el nivel perfecto en tu depósito de combustible", explicó el experto español.

La importancia de respetar el corte automático

El mecanismo de cierre en la boquilla del surtidor está calibrado para señalar exactamente cuándo el aire y el espacio de expansión del tanque son los adecuados. Ignorar este primer aviso interrumpe el flujo normal de desahogo de vapor y fuerza al líquido a ingresar por los conductos de evacuación de gases.

Al escuchar el "clic" del surtidor, lo más recomendable es dejar de cargar nafta. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Detener el reabastecimiento en el instante preciso en que salta el seguro de la manguera previene que la gasolina afecte de manera irreversible el caníster. Incorporar esta rutina preventiva protege el sistema de control de emisiones del automóvil y evita desembolsos económicos significativos en el taller.

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