Terminal Terrestre de Cochabamba reanuda salidas a Santa Cruz tras concluir trabajos de la ABC

La Terminal Terrestre de Cochabamba retomó por completo sus operaciones hacia el oriente del país a partir de las 19:00 horas, luego de levantarse la restricción vehicular en la ruta nueva hacia Santa Cruz. Una gran cantidad de pasajeros, que aguardaban la habilitación de los viajes, acudieron a las boleterías para adquirir sus boletos con absoluta normalidad.

La medida restrictiva estuvo vigente desde el pasado lunes y se extendió durante este martes debido a los trabajos de mantenimiento vial ejecutados por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en el tramo comprendido entre el Retén Colomi (kilómetro 85) y el sector de Padre Sama (kilómetro 150 aproximadamente). Una vez concluidas las labores en este sector, las empresas de transporte volvieron a ofertar las rutas sin contratiempos.

Asimismo, la administración de la terminal ratificó que las salidas terrestres hacia los diferentes destinos del país se encuentran plenamente habilitadas, sin reportarse perjuicios ni bloqueos en los tramos interdepartamentales que obstaculicen la circulación vehicular.

Mantenimiento vial incompleto y anuncio de nuevos cortes

Respecto a las labores desarrolladas específicamente en el tramo Locotal-Villa Tunari, el gerente regional de la ABC, Manuel Torrico, informó que las intervenciones alcanzaron un 62% de avance tras los dos días de cierre de la vía.

"Hemos empezado con los tramos con los baches más profundos, que obviamente son producto del deterioro. Con la intervención que hemos realizado... vamos a poder llegar a cubrir casi el 62% de todos estos tramos críticos", explicó Torrico al detallar que los trabajos contemplaron la rehabilitación de la plataforma en sectores como Siete Curvas y labores de bacheo en caliente y en frío.

Debido a que las tareas no concluyeron al 100%, la ABC anunció un nuevo cronograma de cortes para la próxima semana con el fin de culminar con el mantenimiento pendiente. Sin embargo, las autoridades aclararon que la modalidad de restricción cambiará: ya no será de manera continua por 12 horas como ocurrió lunes y martes, sino por un lapso menor de tiempo y posiblemente restringido a un solo día de la semana para minimizar el impacto en los viajeros.

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