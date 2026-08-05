Abogado de presunto reclutador de bolivianos para guerra en Rusia confirma que se presentará si le otorgan garantías

De acuerdo al abogado del principal investigado en el caso de presunto reclutamiento de ciudadanos hacia el exterior, Amador M., indicó que condicionó su comparecencia ante la justicia a la obtención de resguardo jurídico.

Según su abogado, José Islas, el investigado busca colaborar de manera voluntaria, pero "quiere tener todas las garantías para poder presentarse y someterse a la investigación" conducida por el Ministerio Público.

Desmentido sobre fines bélicos

La representación legal aclaró que los acuerdos suscritos con los ciudadanos no guardaban ninguna relación con acciones de combate directo en el extranjero.

Al respecto, el jurista Islas remarcó que "no es que los estaban llevando a la guerra, sino que era el tema de logística y apoyo, y les estaban pagando", por lo que presentará los contratos correspondientes.

El jurista rechazó los arrestos de cuatro personas durante los recientes allanamientos. Sobre esta situación, la defensa advirtió que "la investigación se está llevando y se está distorsionando de una manera diferente", afectando a terceros que no están vinculados directamente al caso.

Pedido de cese de arresto por salud

Las intervenciones policiales dejaron a varias personas arrestadas, entre las cuales figuran ciudadanos que padecen cuadros de salud severos y requieren atención.

Ante esta situación, Islas sostuvo que "hay dos personas que están con cáncer y hacen diálisis", exigiendo a las autoridades otorgar la libertad a quienes sufren enfermedades severas.

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