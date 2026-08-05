Papa León XIV envía felicitación a Bolivia por su Fiesta Nacional

El papa León XIV envió una carta de felicitación al presidente Rodrigo Paz Pereira y al pueblo boliviano con motivo de la Fiesta Nacional de Bolivia.

El documento está fechado en el Vaticano, el 27 de julio de 2026, y fue dirigido al mandatario boliviano en La Paz.

Mensaje por la Fiesta Nacional

En la misiva, el Pontífice hizo llegar su “más sincera felicitación” al presidente y a todos los hijos del país, además de expresar sus mejores deseos de bienestar y prosperidad para Bolivia.

El mensaje se da en el marco de la conmemoración de los 201 años de independencia, que se recuerda cada 6 de agosto.

Invoca a la Virgen de Copacabana

En la carta, el Papa también elevó sus oraciones por intercesión de Nuestra Señora de Copacabana, patrona de Señora de Copacabana**, patrona de Bolivia, para que los bolivianos reciban los dones necesarios para caminar unidos.

El Pontífice pidió que el país avance “por senderos de justicia, paz y auténtica solidaridad”.

Mira la programación en Red Uno Play