Papa León XIV envía felicitación a Bolivia por su Fiesta Nacional

La carta, dirigida al presidente Rodrigo Paz Pereira, expresa votos de bienestar y prosperidad para el país con motivo de la celebración del 6 de agosto.
04/08/2026 20:31
Escuchar esta nota
El papa León XIV envió una carta de felicitación al presidente Rodrigo Paz Pereira y al pueblo boliviano con motivo de la Fiesta Nacional de Bolivia.
El documento está fechado en el Vaticano, el 27 de julio de 2026, y fue dirigido al mandatario boliviano en La Paz.
Mensaje por la Fiesta Nacional
En la misiva, el Pontífice hizo llegar su “más sincera felicitación” al presidente y a todos los hijos del país, además de expresar sus mejores deseos de bienestar y prosperidad para Bolivia.
El mensaje se da en el marco de la conmemoración de los 201 años de independencia, que se recuerda cada 6 de agosto.
Invoca a la Virgen de Copacabana
En la carta, el Papa también elevó sus oraciones por intercesión de Nuestra Señora de Copacabana, patrona de Señora de Copacabana**, patrona de Bolivia, para que los bolivianos reciban los dones necesarios para caminar unidos.
El Pontífice pidió que el país avance “por senderos de justicia, paz y auténtica solidaridad”.
Mira la programación en Red Uno Play