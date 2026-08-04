Desfiles escolares y actos cívicos marcan la antesala del 6 de agosto

A pocos días de la celebración por los 201 años de independencia de Bolivia, estudiantes, autoridades, instituciones y organizaciones sociales participan en desfiles escolares, actos cívicos y actividades protocolares en distintos departamentos del país.

En varias ciudades, las unidades educativas ya iniciaron presentaciones con bandas escolares, Gualipoleras, danzas típicas y alegorías a los nueve departamentos, como parte de los homenajes previos al 6 de agosto.

Sucre vive el desfile escolar en la capital del Estado

En Sucre, capital del Estado, estudiantes participaron del desfile escolar al ritmo de tambores y flameando la tricolor boliviana.

Durante la actividad, escolares destacaron la importancia de la fecha patria y el orgullo de ser bolivianos.

“Me siento muy bien de ser boliviano, de estar feliz acá marchando con mi patria”, expresó uno de los estudiantes durante el recorrido.

Padres de familia y maestros también resaltaron la necesidad de fortalecer el civismo en una fecha considerada importante para todo el país.

“Tenemos que tener fervor cívico y decirles a todos los estudiantes que sí tienen que tener ese fervor cívico”, señaló una madre de familia.

La Paz: escolares recorren el centro paceño

En La Paz, cientos de escolares participaron del desfile cívico estudiantil por las fiestas patrias. El recorrido comenzó en la Plaza Mayor de San Francisco y concluyó en la Plaza del Estudiante, con la presencia de padres de familia y vecinos.

Las delegaciones educativas desfilaron con paso firme y acompañadas por bandas estudiantiles.

“Hay que trabajar también en los valores bolivianos y reafirmar más que nada el patriotismo, porque estamos pasando una situación muy difícil y como pueblo boliviano tenemos que aportar”, señaló una participante.

En el macrodistrito San Antonio, juntas vecinales y unidades educativas también participaron de actividades cívicas.

“Estamos fortaleciendo el civismo de nuestras unidades educativas. Viendo esta juventud que nos respalda nos da muchas ganas y esperanza de que esto va a mejorar con ellos”, indicaron desde la organización.

Santa Cruz prepara actos escolares y desfile de teas

En Santa Cruz, diferentes unidades educativas iniciaron ensayos para los actos cívicos por el aniversario patrio. Estudiantes de inicial y primaria participan en preparativos con bandas escolares, presentaciones artísticas y danzas típicas de las zonas oriental, valluna y del altiplano.

“Ya hemos empezado la semana anterior y hemos retornado a clases con los ensayos, con los niños tanto de inicial como de primaria, para demostrar ese fervor cívico hacia nuestra patria”, señaló una autoridad educativa.

Uno de los actos centrales escolares está previsto para este miércoles 5 de agosto, con un desfile de teas a partir de las 18:00, para evitar la exposición de los niños al sol.

También se prevén poesías, alegorías de los nueve departamentos y presentaciones culturales.

Gobernación de Santa Cruz anuncia agenda oficial

El vocero de la Gobernación cruceña, Rolando Schrupp, informó que los actos por los 201 años de creación de Bolivia comenzarán el 5 de agosto a las 19:30 con una retreta militar en la plaza 24 de Septiembre.

Para el 6 de agosto, la agenda departamental contempla una ofrenda floral a las 7:00 en el monumento a Simón Bolívar, el izamiento de bandera a las 8:30 en la plaza 24 de septiembre, el Te Deum a las 9:00 en la Basílica Menor de San Lorenzo y Catedral de Santa Cruz de la Sierra, y el desfile cívico-militar a las 10:00 por la calle Libertad, desde la avenida Cañoto hasta la calle Ingavi.

El Alto tendrá desfile cívico-militar el 5 de agosto

En El Alto, el Gobierno Autónomo Municipal difundió el orden de ingreso para el desfile cívico-militar previsto para este 5 de agosto de 2026.

La concentración de autoridades y organizaciones participantes será a las 7:00, seguida de una ceremonia de inicio a las 7:30. El desfile comenzará a las 8:10 con la participación de autoridades municipales, departamentales, nacionales y militares.

Entre las instituciones previstas figuran el Regimiento RCM-4 Ingavi, la Fuerza Aérea Boliviana, la Fuerza Naval, la Policía Boliviana Regional El Alto, organizaciones de personas con discapacidad, gremiales, sectores productivos, juntas vecinales, transportistas, unidades educativas, universidades públicas y privadas, además de autoridades municipales.

Las unidades educativas, promociones y prepromociones con bandas de guerra tienen previsto su ingreso a las 15:00.

Aumenta la venta de uniformes y símbolos patrios

En los mercados también se registra mayor movimiento por la compra de uniformes escolares y símbolos patrios para los desfiles.

Padres de familia buscan camisas, pantalones, faldas, zapatos, escarapelas, banderines y cintas tricolores para los actos escolares.

Según comerciantes, las escarapelas pequeñas se venden desde Bs 2, mientras que algunas banderas de un metro cuestan alrededor de Bs 25. Las cintas para peinados varían entre Bs 10 y Bs 15, dependiendo del tamaño.

En cuanto a prendas escolares, se reportan precios desde Bs 45, Bs 55 y hasta Bs 110, según la calidad del uniforme. Algunos padres señalaron que, por el momento, no perciben un incremento fuerte en los precios.

Embanderamiento de inmuebles

En varias regiones del país, las normas municipales y departamentales establecen el embanderamiento de edificios públicos, privados, viviendas, plazas y espacios públicos durante las fiestas patrias.

Recomendaciones para familias y unidades educativas

Las unidades educativas deben priorizar la seguridad de los estudiantes, evitar exposiciones prolongadas al sol o al frío, coordinar puntos de concentración y desconcentración, y garantizar que la participación tenga un objetivo formativo.

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