¿Desfile cívico para mañana? Así estará el pronóstico del clima en Santa Cruz

La jornada de actos cívicos estará marcada por precipitaciones y un paulatino ascenso de temperaturas, conozca los horarios.
04/08/2026 18:03
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La jornada de mañana iniciará con probabilidad de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los 19°C de mínima y los 27°C de máxima. Este panorama meteorológico instará a los ciudadanos a tomar precauciones con el paraguas si planifican asistir desde temprano al tradicional desfile cívico.
A medida que avance el día, las condiciones climáticas mostrarán una notable mejoría al desaparecer por completo las posibilidades de lluvia. Durante este periodo vespertino, los valores térmicos se mantendrán cálidos con una mínima de 26°C y un tope que alcanzará los 28°C.
Para las horas nocturnas, el pronóstico prevé un ambiente bastante agradable sin amenaza de precipitaciones sobre la capital cruceña. Los termómetros marcarán un descenso progresivo que se fijará entre los 21°C como mínima y los 27°C de máxima.
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